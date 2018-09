A punt de complir el primer any del referèndum de l'1-O i de la proclamació de la República del 27-O, Catalunya encara un Onze de Setembre que estarà marcada per les mobilitzacions ciutadanes i els actes reivindicatius. En aquest espai pots seguir la Diada 2018 en directe, amb una narració de les principals notícies dels dies 10 i 11 de setembre.



L'acte central de la Diada 2018 serà la manifestació multitudinària que l'ANC, Òmnium i l'AMI convoquen per aquest dimarts 11 de setembre a l'avinguda Diagonal de Barcelona. Porta per lema «Fem la República Catalana» i consistirà en un onada sonora que recorrerà l'avinguda Diagonal entre la plaça de les Glòries i Palau Reial a partir de les 17.14 h. En aquest article hem recollit la informació més destacada de l'acte.





07.58 h

Més de 400.000 inscrits a la Diada 2018

07.00 h

Actes institucionals de la Diada

La manifestació de la Diada ha superat les 400.000 inscripcions, segons fonts de l'Assemblea, entitat que organitza la mobilització junt amb Òmnium i l'ACM. Ja hi ha més de 1.350 autocars contractats i les samarretes venudes superen les 260.000.18 h. Ofrena floral a la formació de la Guàrdia d'honor dels Mossos al Fossar de les Moreres.19 h. Lliurament de la Medalla d'Honor del Parlament.9 h. Ofrena floral del Govern al monument de Rafael Casanova.De 10 a 19 h. Jornada de portes obertes al Parlament.D'11 a 20 h. Jornada de portes obertes a Palau.