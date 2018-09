Un dron espia dels EUA s'estavella a la costa de Cadis

L'aparell no tripulat estatunidenc 'RQ-4' Global Hawk, un dron espia del país nord-americà, es va estavellar el passat 26 de juny davant de la costa de la localitat gaditana de Rota, segons ha revelat la pàgina especialitzada nord-americana The War Zone.

La confirmació ha arribat per part del Centre de Seguretat de la Força Aèria, que ha assenyalat que hi ha una investigació en marxa per intentar aclarir les causes del succés.

"És política del Departament de Defensa i la Força Aèria no discutir l'anàlisi, conclusions o recomanacions de les investigacions de seguretat per protegir el procés de les indagacions", afegeix.

L'esmentada pàgina especialitzada ha ressaltat que es tracta del segon 'RQ-4' que ha perdut l'Exèrcit nord-americà durant l'últim any, després del sinistre d'un d'aquests aparells en una zona remota de Califòrnia el 21 de juny de 2017.

Així, 'The War Zone' ha manifestat que, si bé no està clar per què Washington no havia informat sobre el sinistre, podria ser degut a la naturalesa sensible de l'operació i l'interès per evitar que transcendissin detalls sobre la mateixa per no posar en perill informació tecnològica de rellevància.

Aquests aparells han realitzat nombroses operacions de vigilància a Europa, especialment en missions de reconeixement a gran altitud a l'est d'Ucraïna i la regió del mar Negre, així com a la Mediterrània oriental, si bé, segons aquesta pàgina, han estat menys actius en aquesta zona en els últims mesos.