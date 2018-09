La Fiscalia no investigarà el rei Joan Carles per les gravacions de Corinna

La Fiscalia Anticorrupció ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional que arxivi la peça anomenada 'Carol' oberta per les conversacions entre Corinna i l'excomissari José Manuel Villarejo. El ministeri fiscal considera que les revelacions sobre les activitats del rei emèrit no són susceptibles d'investigació en seu penal". No obstant, Anticorrupció ha indicat que pot iniciar-se una investigació pels delictes de corrupció en les transaccions econòmiques internacionals i de suborn, presumptament comesos per ciutadans espanyols i estrangers fora del territori estatal, i també ha anunciat la interposició d'una eventual querella arran de les gravacions a l'empresària alemanya intervingudes en la causa contra Villarejo.

La Fiscalia no investigarà el rei Joan Carles perquè la gravació intervinguda en els registres practicats va tenir lloc abans de l'abdicació del rei Joan Carles i els indicis per investigar el rei emèrit són "extraordinàriament dèbils".

En la conversa, Corinna es refereix a un terreny al Marroc, al pagament d'unes comissions i a comptes bancaris de les quals el Rei seria titular real a Suïssa sota noms suposats.

En relació al terreny, la Fiscalia considera que "no resulta susceptible d'investigació en seu penal" perquè, en primer lloc, "no existeix cap element que permeti col·legir que tal terrè procedeixi d'una activitat il·lícita" ni que es posessin al seu nom per evitar declarar-les. "Les dades, més enllà de la seva possible transcendència tributària, no són suficients per iniciar una investigació penal que tindria naturalesa prospectiva i que, en tot cas, remitent a dates en les quals l'aleshores rei Juan Carlos gaudia de la inviolabilitat del cap de l'Estat".

Sobre els comptes suïssos –Corinna comenta que un parent del Rei li paga determinades despeses i Villarejo li atribueix alguns comptes amb nom fals que li hauria proporcionat el director del CNI- la fiscalia assenyala que al·ludeixen "a una possible qüestió fiscal que no és susceptible de majors indagacions ja que l'hipotètic requeriment d'informació a les autoritats suïsses no permetria anar més enllà del que es coneix en l'àmbit de la cooperació internacional com una 'fishing expedition'".

I, finalment, sobre les suposades comissions pagades per empreses espanyoles pel tren d'alta velocitat a l'Aràbia Saudita, per import de 80 milions d'euros, que s'haurien lliurat a la dona d'un empresari saudita per donar a un altre empresari, qui al seu torn li hauria donat tot o part al Rei, la Fiscalia considera que els indicis contra el monarca són "extraordinàriament febles" ja que Corinna "no apareix directa ni indirectament implicada en els pagaments i tampoc manifesta la raó del seu coneixement".