Horari i recorregut de la Diada 2018

Com en els Onze de Setembre anteriors, la manifestació de la Diada 2018 arrencarà a les 17.14. L'organització (ANC, Òmnium i AMI), però, demana als participants que se situïn al seu tram a les 16 h.

La indicació per a tothom és fer silenci a les 17.14 en punt i esperar a que passi l'onada pel seu davant per abaixar les pancartes i començar a cridar. L'organització l'anomena «onada de so» i ha de servir, diu l'ANC, perquè «els assistents facin sentir la seva veu progressivament des de la zona de Castillejos fins a l'escenari en forma d'ona sonora».

L'ANC recomana dinar prop de l'avinguda Diagonal, en un restaurant o bar proper o bé dur el propi menjar, i després dirigir-se amb calma i prou temps fins al lloc assignat.

El recorregut i els trams de la gran onada

<span class="&quot;mce_SELRES_start&quot;" data-mce-type="&quot;bookmark&quot;" line-height:="" overflow:="" style="&quot;display:" width:="">?</span>

En total, aquest 2018 s'ha repartit la manifestació en 37 trams, tots ells situats a l'avinguda Diagonal de Barcelona. A més, hi ha un tram zero per a autoritats i convidats. S'ha fet així per garantir que els participants es reparteixin de forma homogènia per tot el recorregut.

Des del tram 37, a tocar de la plaça de les Glòries, a les 17.14 h es llançarà un petard i arrencarà la gran onada direcció Palau Reia. El ritme de l'onada el marcaran voluntaris de l'ANC amb unes banderoles.