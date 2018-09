L'activista del CDR a Bèlgica acusa l'Estat de fer-lo servir com a «cap de turc»

L'activista dels CDR d'Esplugues que va marxar a Bèlgica per les acusacions de rebel·lió i terrorisme, Adrià Carrasco, acusa l'Estat d'utilitzar ell i Tamara Carrasco –la membre del CDR de Viladecans– com a «cap de turc per atemorir la població, intentar buidar els carrers i injectar la por als cervells de la gent».

En roda de premsa des de Brussel·les, el jove de 25 anys va assegurar ahir que a Espanya no té «cap garantia d'un judici just» i va explicar que ha triat «l'exili» perquè és «una bona forma de seguir lluitant i de mostrar la repressió indiscriminada de l'Estat espanyol». El seu representant legal belga, Christophe Marchand, espera que es retirin els càrrecs de terrorisme a Espanya i que es rebaixi a una acusació per «desordres públics», de manera que el cas passi de l'Audiència Nacional a un tribunal a Catalunya. Aquest és, segons l'advocat, el «millor escenari», si bé matisa que «encara no hi ha hagut una decisió final a Espanya i que segueix havent-hi una discussió». Ara per ara, Adrià Car-rasco es planteja seguir a Bèlgica, on ha explicat que ja està instal·lat i on treballa com a tècnic de so.

El lletrat destaca també que desconeixen si la justícia espanyola emetrà una euroordre contra Carrasco, una opció que prefereixen que no passi. Christophe Marchand espera que els jutges espanyols puguin seguir el mateix criteri que amb Tamara Carrasco, cas en el qual han descartat els delictes que se li imputaven però es manté la causa oberta per desordres públics.