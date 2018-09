L'Ajuntament de la Pobla de Segur debat canviar el nom del passeig de Josep Borrell

El ple municipal de la Pobla de Segur d'avui debatrà una moció presentada per Esquerra Republicana de Catalunya, partit que governa al municipi amb majoria absoluta, que proposa dur a terme una consulta per canviar el nom del passeig Josep Borrell i Fontelles, actual ministre d'Exteriors del Govern socialista de l'Estat espa-nyol. Els republicans al·leguen en el seu escrit que alguns veïns els han mostrat el seu «rebuig», mentre que d'altres els han transmès que volen «mantenir-lo». Per aquest motiu, volen plantejar una consulta ciutadana per escollir entre seguir amb el nom actual o canviar-lo per «1 d'octubre», «Mossèn Rafel», «Oriol Junqueras» o, fins i tot, «qualsevol altra proposta» que dictamini el ple. Per la seva banda, el grup municipal del PSC de la localitat veu «oportunista» la proposta.