Londres responsabilitza Putin de l'intent d'assassinat d'un exespia rus a Salisbury

El Govern del Regne Unit va assegurar que el president de Rússia, Vladímir Putin, és responsable «en última instància» de l'atac amb un agent nerviós el març contra l'exespia rus Serguei Skripal i la seva filla Iúlia a Salisbury.

El ministre de Seguretat britànic, Ben Wallace, va explicar que Putin té responsabilitat «com a president de Rússia». Així, va destacar que «és el seu Govern el que controla, finança i dirigeix els serveis d'intel·ligència militar», fet pel qual «en última instància és responsable, ja que és líder de l'Estat».

Wallace va assenyalar, a més, que les autoritats britàniques «mantindran la pressió» sobre Rússia al Consell de Seguretat de Nacions Unides «per dir que el comportament que s'ha vist és totalment inacceptable».

Els fiscals britànics van imputar dimecres Alexander Petrov i Ruslan Boshirov com els responsables de l'intent d'assassinat dels Skripal, que van passar setmanes ingressats després de ser atacats amb l'agent Novitxok, i van emetre ordres d'arrest europees en contra seu.

Posteriorment, la primera ministra britànica, Theresa May, va explicar que els dos sospitosos són oficials dels serveis d'intel·ligència rus.

Les autoritats de Rússia van titllar d'«inadmissibles» les acusacions del Regne Unit contra Moscou pel cas Skripal. «Per a nosaltres és inadmissible tota acusació contra les autoritats russes», va assegurar el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, que va reiterar que «Rússia no va tenir ni té res a veure amb els esdeveniments a Salisbury». «Rússia no està involucrada de cap manera», va afirmar, alhora que va explicar que per poder verificar les identitats dels imputats per part dels fiscals del Regne Unit «és necessària una sol·licitud britànica».

Per part seva, els governs dels Estats Units, Alemanya, França i el Canadà van expressar el seu suport a la versió britànica de l'atac el març amb agent nerviós a la localitat de Salisbury. En un comunicat conjunt, els cinc països van reiterar la seva «indignació» per l'ús de l'agent químic Novitxok i van aplaudir els «progressos» aconseguits per les investigacions.