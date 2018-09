Més de 250 advocats catalans demanen l'empara i el suport explícit a Boye

La plataforma d'advocats Compromesos i la Coordinadora de l'Advocacia de Catalunya presentaran una instància al Consell de l'Advocacia Catalana i a tots els col·legis d'advocats de Catalunya per exigir l'empara i el suport explícit a l'advocat de Carles Puigdemont Gonzalo Boye. El document, signat per 257 advocats, critica el comunicat que el 3 de setembre va fer públic el Degà del Col·legi d'Advocats de Madrid (ICAM) en el qual mostrava "la seva incondicional i rotunda presa de posició a favor del poder executiu i judicial i de l'actuació del jutge Pablo Llarena" davant la sol·licitud de defensa del lletrat. Davant d'això, els sotasignats s'han solidaritzat amb Boye i han demanat al Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya que li "doni suport" explícit "en consonància amb allò que representa la professió i l'obligada defensa dels drets fonamentals, la justícia i la democràcia".

"És impensable que un professional que se senti pressionat, atacat o amenaçat a l'hora de defensar els legítims drets del seu client, no trobi l'empara i el suport de les institucions a les quals pertany, per a garantir-li degudament la independència i la llibertat indispensables per a exercir lliurement la seva professió i complir amb la missió que tot advocat té encomanada", asseguren els advocats que han signat la instància en referència al fet de refusar l'empara a Boye. De fet, els lletrats consideren que aquest rebuig deixa "desprotegit tot el col·lectiu" d'advocats. "Si aquesta denegació es produeix, esdevindria quelcom més que una mera irregularitat", sostenen.

Per tot plegat, els sotasignats consideren que ni el Consell de l'Advocacia Catalana ni cap col·legi adherit "ha de permetre que exercir la professió d'advocat suposi un risc per la vida, el prestigi o la dignitat de la persona que hi ha darrera qualsevol toga". "Mai el principi de legalitat, els drets fonamentals o el lliure exercici de la professió poden decaure davant qualsevol pretensió o principi de mera oportunitat política o ideològica", conclou la carta feta pública aquest divendres.

No és la primera vegada que un col·lectiu d'advocats surt en defensa dels lletrats del president Carles Puigdemont i els consellers. L'associació Advocats Europeus Demòcrates (AED) i la Coordinadora de l'Advocacia de Catalunya han fet palesa la seva indignació pel to i el contingut del comunicat del Degà del Col·legi d'Advocats de Madrid.