Els Mossos s'integraran al centre que coordina la lluita antiterrorista

El president de la Generalitat, Quim Torra, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, van acordar dijous que els Mossos d'Esquadra s'integrin al Centre d'intel·ligència contra el terrorisme i el crim organitzat (Citco) abans de 30 dies, segons van informar fonts coneixedores.

Així es va acordar en la Junta de Seguretat de Catalunya, la primera des que Pedro Sánchez i Torra són presidents, i en la qual han participat també el conseller d'Interior, Miquel Buch, i la secretària d'Estat de Seguretat, Ana María Botella, així com la delegada del Govern, Teresa Cunillera, i que ha durat unes dues hores.

El ministre va destacar que l'acord perquè els Mossos s'integrin en aquest centre demostra la «lleialtat institucional» i la voluntat de cooperació entre Govern central i Generalitat, i el conseller Buch va dir que la col·laboració i el treball conjunt és real per la seguretat de la ciutadania.

A més, Marlaska va expressar que el Citco és la institució adequada per abordar la prevenció del terrorisme i la criminalitat organitzada, una delinqüència que tracta de posar en escac l'estat de dret, per la qual cosa la integració dels Mossos és un «pas important i rellevant que determina el nivell de compromís recíproc».

La integració dels Mossos en el Citco era una antiga reivindicació de la Generalitat, que ja es va abordar en la Junta de Seguretat anterior, el juliol del 2017, entre el llavors ministre Juan Ignacio Zoido i el llavors president Carles Puigdemont: es va acordar la integració, sense fixar una data.

Amb l'acord, un representant del cos de Mossos s'integrarà de forma permanent al centre, en aquest termini previst, una vegada s'hagin solucionat els problemes tècnics que hi havia per a l'accés de Mossos.

El Citco és un òrgan de recepció, integració i anàlisi de tota la informació estratègica sobre ter-rorisme, la criminalitat organitzada i els radicalismes violents, i està integrat actualment per la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, el CNI, Institucions Penitenciàries i, des de fa un any, també per l'Ertzaintza.