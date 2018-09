Puigdemont diu que «el 155 té noms i cognoms»

L'expresident Carles Puigdemont ha assegurat aquest divendres que "el 155 té pares i mares, noms i cognoms" i ha exigit als seus autors "materials i intel·lectuals" que responguin al Parlament pel cessament de més de 200 treballadors de la Generalitat. "Jo estic disposat a anar al Parlament i respondre totes les preguntes que se'm formulin", ha afirmat. "Jo demano el mateix, que responguin i diguin si el seu cessament s'ajusta i es pot considerar acceptable en un estat de dret", ha afegit.

Així ho ha advertit en una roda de premsa conjunta a Brussel·les al costat del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, i el Comissionat del 155, Pau Villòria, després de reunir-se amb una representació dels treballadors cessats pel 155 a la capital belga. Per la seva banda, Puigneró ha avisat Madrid que "diàleg" i "amenaça" -en relació a la possibilitat que es tornés a intervenir la Generalitat- són paraules "contradictòries" i ha defensat que el Govern no deixarà "a l'estacada" els treballadors que van ser cessats.

El conseller ha avançat que el Govern prendrà les mesures "que facin falta" perquè aquests no hagin de patir de la seva "butxaca" o "de qualsevol altre índole" cap "conseqüència" de la intervenció.

Segons ha informat Puigneró els cessaments van ser, en total, 242. Al novembre, i com a reacció al 155, 19 d'aquests treballadors cessats van presentar un recurs contenciós administratiu al TSJC contra el llavors president del govern espanyol, Mariano Rajoy. La Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat, però, van derivar-ho a la sala tercera del Tribunal Suprem, on es va quedar paralitzat durant mesos.

Al juliol, ha explicat l'advocada Sílvia Requena, i coincidint amb la presa de possessió de Pedro Sánchez com a cap de l'executiu espanyol, va activar-se la causa. Requena denuncia, però, que l'administració de l'Estat està posant pals a les rodes als treballadors que volen interposar formalment la demanda pel seu cessament. Segons Requena, els expedients administratius dels 19 treballadors que volen posar una demanda a títol individual, són requisit necessari i, per ara, els documents que han rebut des de Madrid són "buits".

L'acusació argumenta que aquests treballadors van ser cessats per raons "presumptament ideològiques" ja que estaven més a prop de l'entorn de presidència i els consellers cessats. Dels 19, 12 han tornat als seus llocs de treball als departaments respectius.

Recordar que, per la seva banda, Puigdemont va interposar a l'abril una demanda al Suprem pel seu cessament com a president. Segons ha explicat el seu advocat, Jaume Alonso Cuevillas, el cas està ara pendent de sentència. Amb tot, també pot ser que passi al Tribunal Constitucional, com ha demanat el representant legal de l'expresident, perquè aquest digui si l'aplicació de l'article 155 va ser correcta o no.

Si el tribunal considera correcta l'aplicació, i en conseqüència, el cessament de Puigdemont, s'hauran esgotat les vies judicials a Espanya i ho denunciaran al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), ha explicat Cuevillas.