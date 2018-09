Rivera, durant una entrevista a TV3: «Vostès menteixen, són un aparell de propaganda separatista»

Enganxada en directe entre el president estatal de Cs, Albert Rivera, i la periodista de TV3 Lídia Heredia. El líder del partit taronja ha acusat la televisió pública catalana de mentir, durant l'entrevista d'aquest divendres al matí al programa d''Els Matins', del qual Heredia n'és directora. "Vostès menteixen, no tinc temps per dir totes les mentides que ha dit TV3 en públic. Són un aparell de propaganda separatista, i vull que TV3 torni a ser de tots els catalans", ha sentenciat Rivera. A més, el president de Cs ha acusat la televisió pública d'estar al servei de l'independentisme, a més de criticar les preguntes que li ha fet Heredia durant l'entrevista. Rivera ha assegurat que la periodista no li ha preguntat sobre el "cop d'Estat" del ple dels dies 6 i 7 de setembre de l'any passat, tot i que al llarg de l'entrevista se n'havia parlat.





Rivera ha insistit que TV3 "cada dia" fa "propaganda separatista", i ha asseverat que la cadena insulta la cap de l'oposició, Inés Arrimadas, per ser d'origen andalús. A més, el líder estatal de Cs ha dit que la televisió pública va considerar que la manifestació constitucionalista del 8 d'octubre de l'any passat era d'"extrema dreta", fet que Heredia ha negat rotundament. Rivera també ha sentenciat que TV3 té 230 milions d'euros anuals que s'haurien de posar a disposició de la pluralitat política, en comptes de destinar-los a l'independentisme."M'agradaria posar la televisió a Catalunya i que se'ns respectés a tots, i molts catalans no ens sentim representats per aquesta casa [TV3] perquè és independentista", ha conclòs Rivera. Durant l'enganxada, al final de l'entrevista, Heredia ha defensat la pluralitat de la televisió pública catalana.