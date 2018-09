Sánchez i Iglesias avancen cap a un acord pels pressupostos

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder de Podem, Pablo Iglesias, han avançat posicions cap a la consecució d'un acord global al voltant dels pressupostos generals de l'Estat del 2019, al qual confien poder arribar el mes d'octubre. D'antuvi, en la reunió d'aquest dijous, van acordar revertir les retallades en educació que va introduir el PP el 2012, baixar impostos als autònoms i reduir l'IVA de productes de primera necessitat.

Així ho va explicar Iglesias en roda de premsa al Palau de la Moncloa, al final de la seva trobada de dues hores amb Sánchez, en què va avançar que, com a conseqüència de la reversió d'aquestes retallades, disminuirà la ràtio d'alumnes per aula, baixaran les taxes i augmentaran les beques. Unes mesures que, segons el Govern, podrien estar en vigor per al curs vinent, però no per aquest que s'acaba d'iniciar.

El líder de la formació morada va precisar haver arribat a un acord amb Sánchez per «abaixar els impostos als autònoms i la gent humil a través d'una reducció de l'IVA en els productes de primera necessitat». Els detalls sobre la concreció d'aquestes dues mesures hauran de perfilar-se en reunions més tècniques dels dos equips negociadors.

Un altre principi d'acord assolit es refereix a la pujada de l'IRPF a les rendes superiors a 140.000 euros, va especificar Iglesias, que percep «avenços», així mateix, en la possibilitat d'apujar l'Impost de societats a la banca.

Sánchez i Iglesias també van acordar crear una nova taula de negociació (la cinquena entre els seus equips) dedicada específicament a les qüestions d'habitatge. Podem va proposar regular els preus del lloguer en zones «tensionades» per un excés de demanda, treure al mercat els pisos buits de grans forquilles (aquells amb més de 10 habitatges en propietat) i crear un parc públic d'habitatge social. També van arribar a un acord per treballar en una proposició de llei que permeti derogar el vot pregat abans de les eleccions autonòmiques i europees del maig del 2019, per tal que els emigrants espanyols tinguin «totes les facilitats del món per poder» participar en els comicis.

Iglesias es va referir a la trobada amb Sánchez com «un bon començament» per a una relació de «socis» que cogovernen des del Parlament. Va reconèixer que hi ha « feeling», però va remarcar que, tot i que la bona sintonia entre ells és important, molt més rellevant és la seva capacitat d'arribar a acords.