El terrorista supervivent a l'explosió d'Alcanar diu que volia confessar

El terrorista que va sobreviure a l'explosió de la casa d'Alcanar el 16 d'agost de l'any passat va declarar a l'Audiència Nacional que si l'immoble no hagués explotat, el mateix dia hauria confessat el que estaven a punt de fer els seus companys als seus pares i a la Policia. Mohamed Houli Chemlal ho explica així al magistrat que li pren declaració en unes gravacions de so que s'han filtrat als mitjans de comunicació i en què atribueix la responsabilitat a l'imam Abdelbaki es Satty, de qui diu que els va rentar el cervell i els drogava. Als mateixos documents afirma que, quan va arribar a la casa d'Alcanar, va començar a dubtar sobre els atacs, i que els companys ho van notar. A partir d'aquí, diu que van canviar amb ell, que el miraven malament i que no li explicaven res. Afirma que dormia fora de la casa per por que el matessin.

També explica que l'aproximació de l'imam de Ripoll a alguns dels membres de la cèl·lula va començar dos anys enrere, però que la radicalització no es va produir fins dos mesos abans de l'atac. Una declaració, la primera de les dues que va fer davant l'Audiència Nacional, en què la fiscal va ser Dolores Delgado, ara ministra de Justícia. Va ser aleshores quan van començar a parlar del martiri, que, segons diu, es podia cometre contra monuments. Més endavant, confessa que el pla passava per atemptar contra la Sagrada Família, malgrat que afirma que no veia com podien fer-ho uns nois com ells.