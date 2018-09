Aragonès creu que la independència només s'aconseguirà negociant

El vicepresident de la Generalitat i adjunt a la presidència d'ERC, Pere Aragonès, ha apuntat avui que, segons el seu parer, a la independència només s'arribarà a través d'una "taula de negociació" i ha indicat que la seva formació vol generar les "condicions" perquè es pugui donar aquest "pas definitiu".

En una entrevista a Catalunya Ràdio, Aragonès ha recalcat que l'independentisme "necessita guanyar" i, en aquest sentit, "la qüestió no és si acceleres la locomotora o desacceleres, sinó que hi ha d'haver vies", pel que "ERC vol generar les condicions perquè la independència sigui una realitat", ha afegit.

El vicepresident del Govern ha augurat que a la independència catalana "s'arribarà com s'arriben a totes les independències, que és en una taula de negociació".

En aquest sentit, ha indicat que s'han de generar les "condicions" per arribar a aquest escenari i que es necessitaran "àmplies majories i consens", per després aplicar unes "actuacions i tàctiques" que, ha dit, "dependran de cada context".

El dirigent republicà ha destacat que el sobiranisme ha donat "passos endavant", entre els que ha citat l'1-O, però en canvi, sobre la declaració unilateral d'independència, ha afirmat que "la història dirà si vam encertar o no".

En tot cas, ha subratllat que el sobiranisme no ha donat "el pas definitiu" per arribar a la independència, pel que ha insistit: "Hem de construir les condicions per poder donar aquest pas definitiu".