Aragonès diu que l'acord per la suspensió dels diputats és a prop

El vicepresident del Govern de la Generalitat, Pere Aragonès, va afirmar ahir que s'ha «avançat molt» en l'acord sobre la gestió de la suspensió, dictada pel Tribunal Suprem, dels diputats del Parlament de Catalunya processats per rebel·lió.

En aquest sentit, va augurar que «els propers dies o setmanes» quedarà totalment definit, tot i que va desmarcar de la negociació entre ERC, JxCat, l'Executiu català i el polítics empresonats, la proposta de sotmetre la a votació al ple de la cambra catalana per forçar que aquesta la rebutgi. En una visita a l'Espai Pedrolo del castell de Concabella, al municipi dels Plans de Sió, també va remarcar, sobre aquesta mateixa qüestió, que cal escoltar «l'opinió dels primers afectats, que són els diputats que estan empresonats», i va reiterar les seves crítiques cap al jutge Pablo Llarena per haver intervingut «en el poder legislatiu».

Aragonès va explicar que Junts per Catatalunya, ERC, el Govern de la Generalitat i els polítics empresonats han estat negociant com es gestiona la suspensió dels diputats processats i va avançar que l'acord per materialitzar la «resposta» a aquesta qüestió està «molt avançat».

«Hem avançat molt en punts d'acord», va afirmar el vicepresident de l'Executiu català, que, d'altra banda, va assegurar que la proposta de forçar que el ple del Parlament rebutgi la suspensió dictada pel Tribunal Suprem no «és el que en aquests moments estava treballant-se».

En un altre odre de les coses, en una visita al castell de Concabella, per conèixer l'Espai Pedrolo en l'any que es commemora el centenari del seu naixement, Aragonès va voler reivindicar la seva obra afirmant que és el «fil conductor del propi compromís de Manuel de Pedrolo amb la independència de Catalunya, amb una societat justa i amb una lluita contra l'opressió». El vicepresident del Govern també va explicar que la Institució de les Lletres Catalanes, que depèn del departament de Cultura, està treballant amb altres administracions per organitzar actes de divulgació de la seva figura.

Aragonès va visitar l'exposició permanent «Pedrolo, més enllà dels límits», que està ubicada a la segona planta del xastell de Concabella, situat a la comarca de la Segarra, terra natal de l'escriptor. El vicepresident de l'Executiu va estar acompanyat per l'alcalde de Plans de Sió, Xavier Pintó, i el delegat territorial del Govern a Lleida, Ramon Farré, a més d'altres autoritats.