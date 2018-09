Arxiven denúncies per treure llaços i per tallar la C-16

El Jutjat d'Instrucció 1 de Falset ha arxivat la denúncia a 14 persones que van ser identificades pels Mossos d'Esquadra el 17 agost per arrencar llaços grocs i altres símbols independentistes dels carrers de Móra la Nova, Tivissa i Vandellòs, una acció policial investigada per la Fiscalia.

En una interlocutòria recollida per Europa Press, el jutjat considera que no concorren «els elements integrants dels delictes imputats», que són danys a mobiliari urbà i furt, en l'atestat dels Mossos, que inclou quatre denúncies presentades per particulars, perquè existeix una total absència d'ànim de lucre en l'acció i només hi ha un possible deslluïment del mobiliari.

El jutjat va rebre el 23 d'agost passat un atestat dels Mossos d'Esquadra en el quals denunciava 14 persones per delicte de furt i danys per haver retirat estelades, una pancarta amb el missatge «Llibertat presos polítics» i una altra amb una boca tapada, i diversos llaços grocs, així també com per haver provocat danys en un rètol a l'entrada de Móra la Nova amb la llegenda «Municipi de la República Catalana».

El jutjat considera que col·locar o retirar llaços grocs, que poden ser propietat particular de persones o entitats, en el marc de la situació política a Catalunya, són accions que tenen «finalitats molt diferents a l'obtenció d'un benefici o avantatge econòmic», element intencional del delicte que és bàsic perquè existeixi, per la qual cosa no pot considerar-se que es tracti d'un furt.

Sobre el delicte de danys al mobiliari urbà, el jutjat assenyala que es tracta de ratllades al rètol d'entrada de Móra la Nova i el tall de les cordes del màstil amb una estelada, i que «no s'observa cap destrucció o inutilització del bé comú, per la qual cosa no existeix cap delicte de dany», encara que admet que pot haver-hi un deslluïment de béns, un fet que en tota cas suposaria una infracció de la Llei de Protecció de Seguretat Ciutadana.

D'altra banda, la causa contra setze veïns del barri de La Floresta de Sant Cugat del Vallès per tallar la C-16 durant la vaga general del 8 de novembre de l'any passat ha estat arxivada. El jutjat d'Instrucció número 4 de Rubí, responsable del cas, ha considerat que no es pot provar que les persones que estaven sent investigades hi prenguessin part perquè els Mossos d'Esquadra no van identificar els manifestants.

En aquest sentit, fonts judicials indiquen que els agents dels Mossos d'Esquadra només van anotar les matrícules d'uns cotxes que estaven aparcats en un descampat proper considerant que aquests vehicles pertanyien als individus mobilitzats i que va tallar la via. «La mera presència de vehicles a la zona no permet deduir qui havia participat en una protesta propera», van expressar els afectats en un comunicat en el qual van indicar que «els Mossos d'Esquadra van obviar aquest criteri per imputar delictes de desordres al major nombre de veïns possible».