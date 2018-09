Casado diu a Barcelona que es donen les circumstàncies per aplicar de nou el 155

El president del PP, Pablo Casado, ha assegurat aquest dissabte que "es comencen a donar les circumstàncies" perquè s'apliqui de nou l'article 155 a Catalunya amb l'objectiu de restaurar la legalitat, i ha assenyalat que és moment que els constitucionalistes tornin a fer política de debò per aconseguir que la majoria social comenci a ser una majoria política a ple rendiment, ha explicat.

"Hi ha una agenda reactiva per darrere dels passos que va donant la minoria secessionista i això cal canviar-ho ja. A parer meu comencen a donar-se objectivament les circumstàncies per aplicar el precepte constitucional que restauri la legalitat a Catalunya", ha dit en el seu discurs a la primera reunió del curs de la Junta Directiva Nacional del PP, que ha tingut lloc a Barcelona pocs dies abans de la Diada, que se celebra l'11 de setembre.

També ha dit que no es pot seguir avançant en l'"oferta de mutació constitucional encoberta com la que el PSOE segueix obstinat a fer arribar als separatistes", és per això que considera que cal desarticular una amenaça real a la llibertat i que només el PP disposa dels instruments jurídics i polítics necessaris per fer-ho, en les seves paraules.

"Només el PP amb la seva majoria absoluta al Senat és la força que garanteix el 155 amb l'extensió i la durada que consideri el nostre propi partit", ha explicat Casat.

Segons fonts de la direcció del partit, el PP assumirà el cost en solitari per aplicar de nou el 155, i estaran atents al que succeeixi aquesta setmana a Catalunya, en referència també a la consulta d'autogovern que ha proposat el PSOE perquè, al seu judici, estan fent com si governessin, "perquè el PSOE no fa res".

PROPOSTA PER A CATALUNYA

Casat ha explicat que la proposta del PP per a Catalunya ha de ser recuperar la convivència al voltant de les lleis i la Constitució, i assegura que és el seu partit qui ha de fer-ho i que no es mouran de la seva posició.

D'aquesta manera, el líder del PP ha considerat que el consens entre partits no pot condicionar el consens entre espanyols, i ha indicat que el consens polític és sempre més fàcil i efectiu si va precedit per un lideratge social.

Segons Casado, la "fractura social que existeix a Catalunya" ha estat creada únicament pels independentistes, i ha assegurat que els constitucionalistes mantenen la força moral i que han de reivindicar-la.

Així mateix, ha sostingut que el veritable problema el tenen els independentistes perquè "són una minoria violenta i contrària a l'Estat de dret", i que els partidaris a la unitat d'Espanya no tenen per què canviar, perquè són millors i tenen la majoria democràtica, segons ha explicat.

"No hem de fer front només a un projecte de fractura a Espanya, també fer front a un projecte de dissolució d'Espanya. El primer el patrocina el nacionalisme, el segon, el patrocina l'esquerra radical amb el PSOE liderant", ha asseverat.