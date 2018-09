Ciudadanos dona per trencat el pacte d'investidura amb el PSOE andalús

El Comitè Executiu Nacional de Cs, presidit per Albert Rivera, va aprovar ahir per unanimitat la proposta que ha elevat el líder andalús, Juan Marín, de manera que dona per trencat el pacte d'investidura que la formació va subscriure a Andalusia amb el PSOE-A després de les eleccions autonòmiques del març del 2015 i que van permetre que Susana Díaz fos investida com a presidenta de la Junta pel Ple del Parlament.

«El PSOE-A ha trencat l'acord d'investidura i sense donar ni una sola explicació», va dir Marín en roda de premsa a Màlaga, al costat del secretari general de Cs, José Manuel Villegas, després de la reunió de l'Executiva nacional, en la qual va criticar els «incompliments» i la «falta de voluntat» dels socialistes andalusos per donar compliment a les mesures de regeneració democràtica que contempla el referit acord. Va avisar que la presidenta andalusa, Susana Díaz, i el PSOE-A «han esgotat la paciència dels andalusos i de Cs», a la vegada que va criticar que «quan es tracta de parlar de regeneració democràtica, PSOE-A dona un cop de porta i fuig del debat». Per a Marín, «no hi ha cap motiu per avançar eleccions a Andalusia i qui digui el contrari està enganyant els andalusos», incidint que hi ha pressupostos aprovats fins al 31 de desembre. «On és la inestabilitat? En què Díaz no té majoria absoluta, per això ha de convocar eleccions, ja que hauria de fer-ho també Pedro Sánchez», va dir acusant la presidenta andalusa de tenir «aquesta decisió presa fa temps».