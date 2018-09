Cs presenta una iniciativa per garantir la «neutralitat» de l'espai públic

La diputada de Cs al Parlament Lorena Roldán va anunciar ahir que han presentat una proposta de resolució al Parlament que insta el Govern a «garantir la neutralitat de l'espai públic de tots els catalans».

Roldán va criticar que la Junta de Seguretat de Catalunya acabés dijous sense anunciar-se «cap mesura concreta» del Govern o del Ministeri d'Interior sobre com es garantirà aquesta «neutralitat». Cs lamenta que el ministre Fernando Grande-Marlaska digués que confia en els Mossos per gestionar-ho, i li va recordar que el conseller Miquel Buch «té un gran llaç groc presidint la Conselleria». El partit no confia «en la simple paraula de Buch» i va preguntar, també a través del Parlament, quines instruccions s'han donat a la policia autonòmica per retirar llaços grocs i garantir la neutralitat de l'espai públic. «Després de la reunió d'aquest dijous de la Junta de Seguretat, la situació a Catalunya segueix exactament igual. Hauran vist que la porta del Parc de la Ciutadella està plena de llaç grocs», va dir.