Denuncien l'Estat per l'acomiadament de 19 treballadors per l'article 155

Un grup de 19 treballadors de la Generalitat que van ser acomiadats per l'aplicació de l'article 155 volen denunciar els seus responsables. Segons va explicar ahir el conseller Jordi Puigneró, aquests treballadors van presentar un recurs contenciós administratiu al TSJC contra el llavors Mariano Rajoy. Fiscalia i Advocacia de l'Estat, però, van derivar-ho a la sala tercera del Suprem, on es va quedar paralitzat mesos. Al juliol,va dir l'advocada Sílvia Requena, i coincidint amb la presa de possessió de Pedro Sánchez com a cap de l'executiu espanyol, va activar-se la causa. Requena denuncia, però, que l'administració de l'Estat posa pals a les rodes als treballadors que volen interposar formalment la demanda. Segons Requena, els expedients administratius dels 19 treballadors que volen posar una demanda a títol individual són requisits necessaris i els documents que han rebut són «buits».