Un dron espia dels Estats Units es va estavellar a la costa de Cadis el mes de juny

L'aparell no tripulat estatunidenc RQ-4 Global Hawk, un dron espia del país nord-americà, es va estavellar el 26 de juny davant de les costes de la localitat gaditana de Rota, segons ha revelat la pàgina especialitzada nord-americana The War Zone. La confirmació ha arribat per part del Centre de Seguretat de la Força Aèria, que ha assenyalat que hi ha una investigació en marxa per intentar aclarir les causes del succés.

L'administració dels Estats Units va informar a les autoritats espanyoles de la caiguda davant de les costes de Cadis de l'aparell, segons han assegurat fonts del ministeri de Defensa.

Malgrat que el succés no ha sortit a la llum fins mesos després, fonts del ministeri de Defensa han assegurat que el Govern espanyol tenia constància de l'accident i han precisat que l'aparell va caure al mar fora de les aigües juridiccionales espanyoles.

Es tracta del segon RQ-4 que ha perdut l'Exèrcit nord-americà durant l'últim any, després del sinistre d'un d'aquests aparells en una zona remota de Califòrnia el 21 de juny del 2017, segons ressalta The War Zone.