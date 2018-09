Els manifestants de la Diada podran fer fotos per calcular la xifra de participació

El Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública i el Centre de Visió per Computador de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) han engegat aquest dissabte una campanya a les xarxes socials - Twitter i Instagram - en què conviden els assistents a la manifestació de l'Onze de Setembre a fer fotografies de la concentració.

Les imatges es recopilaran per posar a punt l'algoritme desenvolupat pel centre investigador que ha de servir per comptar el nombre de persones en grans aglomeracions en espais oberts. Per ser útils, les fotografies han de reunir una sèrie de requisits, com ara estar fetes des de llocs alts com balcons, bona definició o incloure la geolocalització, el número de tram i l'hora en què s'han fet.

L'algoritme 'comptador d'aglomeracions' fa servir tècniques de visió artificial per poder comptar el nombre de persones en imatges amb una franja d'error d'entre un 10 i un 20%, la més baixa aconseguida fins avui dins d'aquest àmbit. L'aplicació, que es va presentar a principis d'aquest any en el marc del Mobile World Congress, pot tenir una utilitat destacada en àrees com la vídeo-seguretat i la vigilància, el monitoratge i l'anàlisi del comportament, entre moltes d'altres, segons els seus desenvolupadors.