El Govern relleva l'exministre Pedro Morenés com a ambaixador als Estats Units

El Consell de Ministres ha aprovat aquest divendres el nomenament d'una desena d'ambaixadors, entre els quals el dels Estats Units, fet que significa el cessament de Pedro Morenés com a ambaixador a Washinhton. Serà substituit per Santiago Cabanas, fins ara ambaixador a Alger, on aquesta setmana va acompanyar el ministre Josep Borrell en una visita al Govern del país magribí.

D'altra banda, l'exministre Alfonso Dastis ha estat nomenat com a representant espanyol a Itàlia. El Govern també ha aprovat nomenaments per a diversos alts càrrecs de l'equip de Dastis: l'exsecretari d'Estat de Cooperació i per a Iberoamèrica Fernando García Casas ha estat nomenat ambaixador al Brasil; l'exdirector de l'AECID Luis Tejada, a Finlàndia; l'exdirector del departament d'Assumptes Internacionals del gabinet de Mariano Rajoy, Bernat de Sicart, a Luxemburg; i l'exdirectora general de Polítiques de Desenvolupament Cristina Pérez Gutiérrez a Costa Rica.