El jutge envia a la presó dos lladres amb 79 antecedents

El jutge ha decretat presó per a dos lladres de Tarragona que sumen entre els dos 79 antecedents, segons van informar ahir els Mossos d'Esquadra. Els Mossos van detenir el 3 de setembre dos homes, de 24 i 26 anys i veïns de Tar-ragona i Valls, com a presumptes autors d'un delicte de robatori en l'interior d'un vehicle. La Policia els havia detingut la nit del dia anterior, quan dos individus amb motxilla i diverses bandoleres, en actitud vigilant, van cridar l'atenció d'una patrulla al carrer Jaume I de Tarragona. Atès que els dos identificats no van oferir un relat coherent de la procedència de diferents objectes que els van trobar, la patrulla va decidir intervenir el material a fi de fer les comprovacions oportunes per descobrir si provenien d'algun robatori.