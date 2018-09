Puigdemont es pregunta si enviar 600 policies a Catalunya per la Diada és obrir un «nou temps»

L'expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont va criticar ahir el desplegament de seguretat del ministeri de l'Interior en previsió de possibles aldarulls durant la Diada, un dispositiu que creu que demostra que no s'ha obert cap «nou temps» amb el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez.

«El nou temps és enviar 600 guàrdies civils per controlar una jornada que ha estat sempre tranquil·la i plena de convivència?», va preguntar-se l'excap de l'executiu català en una roda de premsa després de conèixer-se la decisió de reforçar la seguretat en les pròximes jornades presa per la Direcció General de la Policia Nacional.

Per la seva banda, el conseller d'Interior, Miquel Buch, va afirmar que veuria com una «deslleialtat absoluta» que els agents de la Policia espanyola traslladats a Catalunya amb motiu de la celebració de la Diada i del primer aniversari de l'1-O actuessin en tasques de seguretat ciutadana i ordre públic. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Buch no va precisar quants dels agents del CNP es traslladaran a Catalunya i va dir que la xifra és «oscil·lant». El conseller va deixar clar que si es produís una invasió de competències per part de l'Estat el Govern «hi farà front i ho denunciarem on calgui». D'altra banda, Buch ha celebrat l'entrada dels Mossos al CITCO perquè permetrà a la policia catalana tenir «informació permanent» sobre el terrorisme.