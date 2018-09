Reubiquen els antiavalots desplaçats a Catalunya després que es queixessin

Els 80 policies antiavalots desplaçats a Catalunya i allotjats a la caserna militar del Bruc han estat reubicats a les mateixes instal·lacions però en habitacions de tres llits després de les queixes rebudes en les últimes hores sobre les condicions d'amuntegament en les quals els havien allotjat.

Fonts policials van assegurar a Efe que aquests agents es troben des d'ahir al matí allotjats en habitacions «perfectament condicionades amb capacitat per a tres persones». El responsable dels policies desplaçats des de dimecres i procedents de Saragossa i la Corunya els va oferir, això no obstant, si algú volia canviar d'allotjament, però, segons les fonts, tots van optar per seguir a la caserna del Bruc. Unes instal·lacions que estan dotades de les mesures de seguretat idònies per acollir els agents i els vehicles policials desplaçats, afegeixen les fonts.

La decisió es va adoptat després que ahir el sindicat Unió Federal de Policia (UFP) denunciés la situació «deplorable» de l'allotjament dels primers efectius de la unitat d'Intervenció Policial, els antiavalots destinats a Catalunya.