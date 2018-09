Riera afirma que JxCat i ERC actuen amb «absoluta obediència» a l'Estat espanyol

El diputat de la CUP Carles Riera va acusar ahir JxCat i ERC «d'absoluta obediència a l'Estat» des de la Mesa del Parlament i des del Govern. «És lògic que la gent se senti traïda, amb molt malestar, no només per la repressió sinó per les febleses dels partits independentistes», va assegurar Riera. «I en aquests processos el que fa més mal no és tant la repressió de l'adversari sinó la pròpia feblesa, és important que ho superem de seguida, i que assumeixin la voluntat majoritària del moviment republicà», va insistir el diputat de l'esquerra anticapitalista.

Per tot plegat, el diputat va insistir que el seu subgrup manté sobre la taula «la targeta vermella» per ensenyar-la «probablement» al govern de Torra. «I des del car-rer i el Parlament, empènyer perquè canviï de política i perquè el Parlament sigui sobirà». I això, segons Riera, passa per exemple perquè es prioritzin els acords de la cambra catalana davant de les decisions del Constitucional.