Rivera acusa de «manipulació» TV3 des del mateix plató d'«Els Matins»

El president de Ciutadans, Albert Rivera, va protagonitzar ahir una picabaralla amb la presentadora del programa Els Matins de TV3 en una entrevista en directe en la qual va acusar la cadena pública catalana de «manipular», «mentir» i «ser un aparell de propaganda independentista».

La topada va començar després que la presentadora Lídia Heredia preguntés a Rivera si ella o qualsevol treballador de TV3 «pot anar amb seguretat a una manifestació convocada» per Cs, amb referència a la recent i dura agressió a un càmera de Telemadrid confós amb un operador de TV3 en una manifestació convocada a final d'agost per condemnar una altra agressió a una dona per treure llaços grocs.

L'entrevista va anar pujant de to i Rivera va afirmar: «Vostès menteixen. No tinc temps per explicar totes les mentides que han dit a TV3. Vostès són un aparell de propaganda separatista». La presentadora li va preguntar si ella feia «propaganda cada dia» en el seu programa, al que Rivera va respondre: «Cada dia, sí. La línia editorial d'aquesta casa la paguem tots. Aquesta casa s'ha convertit en un aparell separatista».

«Jo vull que TV3 torni a ser de tots els catalans, que la paguem tots, no la paga només el senyor Torra. En aquesta casa s'ha insultat l'oposició; el senyor Toni Soler (col·laborador de TV3) ha insultat la senyora Arrimadas per ser d'origen andalús; aquesta casa va considerar que una manifestació d'un milió de persones, de catalans constitucionalistes, era d'extrema dreta», va dir.

També va retreure a la presentadora que no li fes cap pregunta sobre el que ha tornat a qualificar de «cop d'estat» del 6 i 7 de setembre al Parlament, amb referència a l'aprovació de les anomenades lleis de desconnexió.

«Jo vinc a aquesta casa un any després del cop d'estat i no em pregunta res sobre això», va lamentar Rivera, amb la qual cosa Heredia va qüestionar a Rivera si volia fer-li el qüestionari. La picabaralla va tenir nombroses repercussions en les xarxes socials i l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va publicar un tuit en el qual critica el líder de Cs.

«És comprensible que qui té com a model de veritat i rigor la premsa espanyola dels grans grups de comunicació, que l'ensabona per esmorzar, dinar i sopar, pensi que TV3 menteix», va escriure Puigdemont.

Rivera li va respondre també en Twitter: «Senyor Puigdemont, deixi de fer de comentarista i presenti's immediatament als jutjats per respondre del seu processament per malversació de fons públics i rebel·lió».

I en un tuit posterior va insistir: «Els nacionalistes han convertit TV3 en un aparell de propaganda separatista, així de clar». El Consell Professional de TVC i el Comitè d'Empresa de TVC van reclamar ahir al líder de Cs «responsabilitat, rigor i respecte».