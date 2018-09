Trump estudia gravar més importacions xineses

? El president dels EUA, Donald Trump, va avançar que té preparat un paquet d'aranzels per gravar una sèrie d'importacions xineses valorades en 230.000 milions d'euros, mentre encara s'està a l'espera de la seva decisió sobre imposar gravàmens en 173.000 milions de béns del país asiàtic. «La decisió es podria prendre molt aviat, depenent del que passi. Fins a un cert punt serà decisió de la Xina», va destacar Trump, tafegint que «rere d'aquest paquet n'hi ha 230.000 milions més a punt per aplicar-se si vull. I això canvia l'equació». L'assessor econòmic de la Casa Blanca, Larry Kudlow, va afirmar que Trump no prendria cap decisió sobre els aranzels abans que els funcionaris avaluessin les aportacions rebudes derivades de les consultes públiques.