Barack Obama alerta que els Estats Units viuen «temps perillosos»

n L'expresident dels Estats Units Barack Obama va deixar de banda la seva habitual discreció política per pronunciar un discurs en el qual, per primera vegada, va esmentar el nom del seu successor, Donald Trump, per advertir que el país viu temps «perillosos i extraordinaris» i cridar a l'acció tant de ciutadans com de polítics.

«No hauria de ser una qüestió de partit dir que no s'ha de pressionar el fiscal general o al FBI per utilitzar el sistema judicial com a garrot contra l'oposició política. O demanar explícitament al fiscal general que protegeixi companys de partit davant processaments», va afirmar divendres Barack Obama, en evident al·lusió als missatges llançats per Donald Trump els últims mesos.

Des de la Universitat d'Illinois, Obama va subratllat que «no és normal» que els mateixos republicans no surtin en defensa de les institucions democràtiques, ja que ho considera hipòcrita. «Tan difícil és dir que els (simpatitzants) nazis són dolents?», va plantejar l'exmandatari, que des que va abandonar la Casa Blanca ha optat per un perfil baix i només ara sembla disposat a implicar-se en actes de partit.

Obama donarà suport a candidats per a les eleccions parlamentàries del novembre, en les qualsveu l'«oportunitat de restaurar una mínima aparença de seny en la política» dels Estats Units.

Trump s'ha afanyat a respondre a les paraules d'Obama durant un míting en el qual va restar valor al discurs. «El vaig veure, però em vaig quedar adormit. Crec que era molt, molt bo per a adormir-se», va ironitzar entre les rialles dels presents.