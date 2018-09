Carmen Calvo assegura que hi haurà pressupostos i s'acabarà la legislatura

n La vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo, assegura en una entrevista al diari econòmic Economista que hi haurà pressupostos i que l'executiu que presideix Pedro Sánchez acabarà la legislatura. «Acabarem la legislatura. El Govern del PP se n'ha anat per la corrupció, i nosaltres governem sols, però per recompondre drets i millorar l'Estat del Benestar necessitem un temps. Què volem ara? Tenir pressupostos per a l'any vinent», assenyala la vicepresidenta del Govern i ministra de Presidència i Igualtat.

Calvo es mostra convençuda que «hi haurà pressupostos» i sosté que si PP i Ciutadans no donen suport al sostre de despesa hauran d'utilitzar «l'anterior camí de despesa, i (...) una forquilla en la qual ens movem».

«Però tenim instruments via reial decret per modificar els pressupostos en la direcció que nosaltres considerem prioritària. Per tant, hi haurà pressupostos i no hi haurà eleccions anticipades», assenyala la vicepresidenta.