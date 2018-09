Casado reivindica el rei, critica la Diada i demana a Sánchez que apliqui el 155

El president del PP, Pablo Casado, va reivindicar ahir el rei espa-nyol, Felip VI, des de Barcelona i tres dies abans de la Diada de l'Onze de Setembre. En la seva intervenció durant la reunió de la Junta Directiva Nacional del PP, que va reunir-se ahir al migdia al Palau de Congressos de Catalu-nya, Casado va dir que dies abans de la «més gran tergiversació d'una Diada en contra de més de la meitat del poble», cal parlar «clar». Tot seguit va carregar contra els qui «insulten, ultratgen i posen pancartes en contra» del rei. A més, Casado va dir que vol utilitzar a Catalunya l'experiència de l'ensenyança rebuda en la lluita contra ETA. Casado també va exigir a Pedro Sánchez que apliqui de nou l'article 155 de la Constitució davant les evidències accions, segons el líder del PP, del president de la Generalitat, Quim Torra, per «trencar» Espanya. Tal com ha declarat, ni la Constitució, ni l'estat de dret ni Espanya no són «cap problema», sinó que qui en té són només alguns catalans.