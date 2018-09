Podem Catalunya acorda celebrar primàries per escollir un nou secretari general

Podem Catalunya va acordar ahir la celebració de primàries per triar un nou secretari general després de la renúncia de Xavier Domènech. El Consell Ciutadà d'aquesta formació va celebrar ahir una reunió extraordinària en la qual va aprovar per majoria absoluta la celebració d'una assemblea ciutadana extraordinària perquè la militància decideixi sobre la renovació del seu nou òrgan de direcció. A més, el Consell Ciutadà va aprovar la proposta de Podem perquè la diputada al Parlament Jéssica Abiach sigui la presidenta del grup parlamentari CatECP. «La seva experiència a la Cambra, la seva vinculació amb Podem i amb CatComú i la seva capacitat per generar consensos la fan una candidata ideal», van apuntar ahir fonts del partit.

La votació de les primàries es farà «només per renovar el càrrec de secretari general i no afectarà la composició del Consell Ciudadà». Demà la formació anunciarà el calendari i els detalls de la convocatòria.