Junqueras demana a Sánchez que concreti les seves propostes

n El president d'ERC i exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, en presó preventiva des de la tardor del 2017, va assegurar ahir que no és partidari d'un avançament electoral i va demanar al president del Govern central, Pedro Sánchez, que concreti la seva proposta per a Catalunya.

En una entrevista des de la presó de Lledoners publicada a El Periódico i recollida per Europa Press, Junqueras valora la idea d'un referèndum sobre l'autogovern que va proposar Sánchez: «Té dret a proposar el que vulgui. Nosaltres també. En tot cas, que ho concreti. Si no, és fum».

Com a alternativa a avançar les eleccions catalanes, Junqueras advoca per «continuar treballant per demostrar que un estat independent és la millor solució per al progrés» dels catalans, i va cridar a mantenir la centralitat de l'independentisme.

Així, defensa que per ampliar el suport social al sobiranisme és necessari «guanyar una centralitat com més àmplia millor, fer un discurs de majories i no caure en els paranys d'aquells que volen fragmentar el país», així com governar eficientment.

Per la seva part, el vicepresident de la Generalitat i adjunt a la presidència d'ERC, Pere Aragonès, va apuntar ahir que, segons el seu parer, a la independència només s'arribarà a través d'una «taula de negociació», i va indicar que la seva formació vol generar les «condicions» perquè es pugui fer aquest «pas definitiu».

En una entrevista a Catalunya Ràdio, Aragonès va remarcar que l'independentisme «necessita guanyar» i, en aquest sentit, «la qüestió no és si acceleres la locomotora o la desacceleres, sinó que hi ha d'haver vies», per la qual cosa «ERC vol generar les condicions perquè la independència sigui una realitat», va afegir.

El vicepresident del Govern va augurar que a la independència catalana s'«arribarà com s'arriben a totes les independències, que és en una taula de negociació».

En aquest sentit, va indicar que s'han de generar les «condicions» per arribar a aquest escenari i que es necessitaran «àmplies majories i consens».