Torra crida a participar a la Diada i convertir-la en "un clam per la llibertat"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha fet una crida a participar a la Diada del pròxim dimarts i convertir-la "enguany més que mai en un clam per la llibertat". Així ho ha manifestat Torra, qui ha participat aquest diumenge en dos actes organitzats per la Setmana del Llibre en Català a Barcelona . "Tots els actes (de la Diada) giraran al voltant de la llibertat i això no ens pot desunir com a poble, sinó tot el contrari, ens ha d'unir", ha assenyalat. El president ha recalcat que el passat any els catalans van "aprendre a dir que 'sí'" i van "lluitar pel 'sí'. Segurament als temps que vindran haurem d'aprendre a dir que 'no', a no resignar-nos, a no acceptar moltes coses", ha alertat. Torra ha destacat que "s'ha d'aprendre a dir que 'no' a la injustícia i vulneració dels drets civils, nacionals i socials dels catalans".

En un acte en record a Montserrat Abelló a la Setmana del Llibre en Català, Torra ha assenyalat que no es troba enlloc millor que a la Setmana "envoltat de llibres, cultura, llibertat i talent. Aquestes van ser les tres paraules que vam voler vestir l'edifici republicà que volem vestir", ha afegit.

En aquest context, el president ha recalcat que l'any 2017 els catalans van "aprendre a dir que 'sí' i van lluitar pel 'sí'" i ha afegit: "Segurament en els temps que vindran haurem d'aprendre a dir que 'no', a no resignar-nos, a no acceptar moltes coses. Els catalans s'han d'interpel·lar a si mateixos, a la seva consciència sobre els temps que vivim, i com col·lectivament com a poble serem capaços d'enfrontar-nos-hi".

Poc després, el president de la Generalitat ha participat en la presentació del llibre 'Contes per ser lliures. 11 relats dels drets civils', en el qual ha insistit en la idea que "s'ha d'aprendre a dir que 'no' a la injustícia i vulneració dels drets civils, nacionals i socials dels catalans". Acte seguit, ha convidat a tothom a "enguany més que mai" a fer d'aquesta Diada "un clam per la llibertat. Tots els actes giraran al voltant de la llibertat i això no ens pot desunir com a poble, sinó tot el contrari, ens ha d'unir perquè aquests són els valors que ens han fet poble: la llibertat, la democràcia, la pau i l'entesa, el pacte". Ha alertat que tot el que s'allunya d'aquest gran consens, els catalans s'hi han de "revoltar".

Per això, espera que enguany sigui "una gran Diada per la llibertat" i ha demanat que els pròxims dies "portin els records dels companys a l'exili i presos, i els milers de catalans que han estat investigats, processats, encausats o han de passar pels jutjats. Contra tot això hem de dir que no ho acceptarem i que per sobre hi ha la consciència d'homes lliures que tenim tots", ha afegit.

'Contes per ser lliures. 11 relats dels drets civils'

Torra ha visitat la 36a Setmana del Llibre en Català, acompanyat del seu president, Joan Sala, i de la presidenta de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana, Montse Ayats. Ha participat a la presentació del llibre 'Contes per ser lliures. 11 relats dels drets civils'. Una obra en la qual l'Associació Catalana pels Drets Civils ha reunit 11 autors i 11 il·lustradors que han reflexionat sobre els drets civils. Entre els escriptors hi ha Marc Artigau, Jaume Cabré, Jordi Cuixart, Òscar Dalmau, Joan Dausà, Ferran Latorre, Lluís Llach, Empar Moliner, Bel Olid, Ada Parellada i Laia Servera. Entre els il·lustradors, Pilarin Bayés, Ignasi Blanch, Jordi Calvís, Mercè Canals, Anna Clariana, Mercè Galí, Raquel Gu, Cristina Losantos, Oriol Malet, Romina Martí i Jordi Vila.