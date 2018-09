Torra: «No necessitem tants policies, sinó infraestructures»

El president de la Generalitat, Quim Torra, va assegurar ahir que Catalunya «no necessita» que el Govern espanyol enviï «tants policies antiavalots, sinó que necessita més quilòmetres en infraestructures, transports i mobilitat». Torra va criticar així la decisió del ministeri de l'Interior d'enviar mig miler d'agents de la policia espa-nyola a Catalunya amb motiu de la Diada i el primer aniversari del referèndum.

El president de la Generalitat va fer aquestes declaracions en la inauguració de la nova línia 10 Sud del Metro de Barcelona, que inclou dues noves estacions: Foneria i Foc, les quals van entrar en funcionament ahir. Un acte que va convertir-se en un homenatge a l'exvicepresident Oriol Junqueras i l'exconseller Josep Rull. Torra també va carregar contra el Govern espanyol, fent èmfasi que des del 1978 «no ha posat cap quilòmetre nou a la xarxa de Rodalies».

Torra va ser acompanyat pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, el vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. L'acte va començar a la nova estació de Foneria, i des d'aquest punt el viatge inaugural dels representants institucionals va continuar fins a l'estació de Foc. «Les obres van començar amb el mandat de Puigdemont, Junqueras i Rull», va remarcar el president.

Torra, que va demanar disculpes (com també ho va fer Colau) per la tardança de l'arribada del metro a la zona, va destacar que la nova línia 10 Sud «és necessària, vertebradora, metropolitana i molt reivindicada», i que l'impacte de les dues noves estacions a la Marina «va més enllà de la quotidianitat del transport, és l'arribada de noves oportunitats».

En aquest context, va assenyalar que «el problema de la manca de finançament de la Generalitat és un problema estructural, històric i crònic, i no obté les solucions proposades a l'Estat espanyol una vegada i una altra». Torra va precisar que aquest és un dels arguments més importants per avançar cap a un marc polític de plena sobirania. Segons Torra, no convé governar posant pedaços, sinó teixint i dissenyant el model d'infraestructures que tots els catalans mereixen. «L'objectiu que tenim entre mans és millorar la qualitat de vida, el benestar i les oportunitats de la gent, i això queda demostrat avui, i en anys anteriors, que només es pot fer si gaudim de la plena sobirania per gestionar les finances», va afirmar Torra.