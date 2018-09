Aquest diumenge a la tarda hi van haver almenys dues agressions després de la marxa per la unitat d'Espanya a Barcelona, segons els Mossos d'Esquadra. La darrera va passar cap a dos quarts de quatre de la tarda al carrer Blai, al barri del Poble Sec, on un grup de persones amb banderes espanyoles i estètica d'ultra dreta que tornava de la manifestació es van escridassar amb un altre. Durant la baralla, els manifestants van ferir al cap un home, que va patir un trau i va estar evacuat en una ambulància del SEM al CAP Manso. Fins al lloc es va desplaçar la policia catalana que va identificar els possibles agressors. També es van viure moments de tensió a l'estació de metro del Clot, on, segons el Comitè de Defensa de la República de Nou Barris cinc veïns del districte, alguns dels quals eren membres del CDR, van ser agredits per un grup que tornava de la marxa per la unitat d'Espanya. A un d'ells, component d'LGTI-fòbia, el van increpar amb insults homòfobs i el van escopir.

A la policia catalana li consta que els fets van passar cap a dos quarts de tres de la tarda a l'interior d'un vagó quan va fer parada a l'estació de Navas. La policia ha identificat diverses persones relacionades amb l'agressió. Per ara, la policia no ha rebut cap denúncia de les agressions d'aquest diumenge a la tarda.