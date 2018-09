Cs no assistirà a cap acte del Govern per la Diada i avança que n'organitzarà un amb Rivera i Arrimadas

El portaveu de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, ha assegurat que la formació taronja no assistirà a cap acte institucional del Govern per la Diada i ha avançat que n'organitzaran un de paral·lel a Barcelona amb la presència d'Albert Rivera i Inés Arrimadas. "El nostre acte insistirà en el missatge que lluny de l'enfrontament i la divisió s'ha d'apostar per la unió i la concòrdia", ha comentat Carrizosa. "El procés s'ha carregat moltes coses però una de les més clares ha estat l'11 de setembre", ha reflexionat en veu alta el portaveu de Cs al Parlament. Paral·lelament, Carrizosa ha carregat contra la manifestació de l'ANC i Òmnium –batejada com a Diada de la República- i ha assegurat que es tracta d'una concentració "patrocinada pel Govern". El portaveu de Cs ha assegurat que demanaran detalls dels "diners públics" destinats a la manifestació i ha posat d'exemple "els recursos informàtics del departament liderat pel conseller Puigneró que serviran per comptar els assistents".