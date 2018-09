El doctor Josep Baselga no va revelar llaços financers en articles d'investigació

El director mèdic del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nova York, el català Josep Baselga, no va divulgar milions de dòlars en pagaments de farmacèutiques els últims anys. Segons The New York Times, Baselga va ometre aquests llaços financers en dotzenes d'articles d'investigació.

Aquest diari publica una informació en col·laboració amb ProPublica, una organització de periodisme d'investigació sense ànim de lucre, en què revela una mala praxi de Baselga a l'hora de publicar els seus articles científics en publicacions científiques prestigioses com The New England Journal of Medicine i The Lancet.

Baselga és una figura destacada en la lluita contra el càncer, és el director mèdic del Memorial Sloan Kettering Cancer Center i ha assessorat Roche i Bristol-Myers Squibb, entre altres corporacions.

Baselga també ha participat en start-ups que proven teràpies contra el càncer i ha desenvolupat un paper clau en el desenvolupament de fàrmacs que han revolucionat els tractaments contra el càncer de mama.

Segons la investigació de The New York Times i ProPublica, Baselga no va seguir les regles de divulgació financera establertes per l'Associació Nord-americana per a la Investigació del Càncer quan n'era el president. L'investigador també va ometre els pagaments que va rebre de companyies relacionades amb la investigació del càncer en els seus articles publicats en la revista de l'associació, Cancer Discovery.

Segons el reportatge, Baselga va donar el 2017 un gir positiu en els resultats de dos assajos clínics patrocinats per Roche que molts altres van considerar decepcions, sense revelar la seva relació amb l'empresa. Des del 2014 havia rebut més de 3 milions de dòlars de Roche en honoraris.