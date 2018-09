La dreta i l'esquerra a Suècia abocades al consens per frenar la ultradreta

Suècia s'enfronta a un bloqueig polític després de l'ascens de la ultradreta en les eleccions parlamentàries d'aquest diumenge. Segons els resultats preliminars difosos per la televisió pública sueca SVT, tant el bloc de centreesquerra liderat per l'actual primer ministre socialista Stefan Löfven com el bloc de centredreta haurien aconseguit al voltant del 40% dels vots. Trencant aquests dos blocs, el partit d'extrema dreta "Demòcrates Suecs" hauria tret els millors resultats de la seva història amb un 17, 6% dels vots. Després d'una campanya electoral marcada pel debat sobre la immigració, el partit xenòfob de Jimmie Åkesson es consolida com a tercera força política al país després dels Social Demòcrates (101 escons) i els Moderats (70 escons) amb 62 escons al Parlament suec. A l'espera del resultat definitiu, els mitjans suecs donen per fet que aquests resultats abocaran els partits polítics dels dos grans blocs tradicionals a encarar difícils negociacions per a la formació de govern.