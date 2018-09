Dues agressions a Barcelona després de la marxa per la unitat d'Espanya

Grups d'extrema dreta van protagonitzar dues agressions després de la marxa per la unitat d'Espanya que va tenir lloc ahir a Barcelona, segons els Mossos d'Esquadra. La darrera va passar cap a 2/4 de 4 de la tarda al carrer Blai, al barri del Poble-Sec, on un grup de persones amb banderes espanyoles i estètica d'ultradreta que tornava de la manifestació va escridassar-ne un altre.

Durant la baralla, els manifestants van ferir al cap un home, que va patir un trau i va ser evacuat en una ambulància del SEM al CAP Manso. Fins al lloc dels fets va desplaçar-se la policia catalana, que va identificar 14 dels agressors. Un d'ells duia una defensa extensible i va ser denunciat per una falta de respecte als agents de l'autoritat. També van viure's moments de tensió a l'estació de metro del Clot, on, segons el Comitè de Defensa de la República de Nou Bar-ris, cinc veïns del districte, alguns dels quals eren membres del CDR, van ser agredits per un grup que tornava de la marxa per la unitat d'Espanya. A un d'ells van increpar-lo amb insults homòfobs i van escopir-li.

La manifestació a favor de la unitat d'Espanya va aplegar milers de persones, unes 2.000, segons la Guàrdia Urbana, mig milió segons els organitzadors, les quals van recórrer l'avinguda del Paral·lel de Barcelona fins a la plaça d'Espanya amb el lema «Recuperem la dignitat». A la concentració, convocada per l'empresari José Manuel Opazo, s'hi van sumar 65 associacions, entre les quals el partit VOX.

La manifestació va tenir moments de forta tensió quan els manifestants van passar davant de l'avinguda Mistral, on es concentraven unes 200 persones convocades per moviments antifeixistes. Un cordó policial dels Mossos d'Esquadra va impedir que els dos grups s'enfrontessin. Mentre uns cridaven «Catalunya és antifeixista», els contraris a la independència responien amb crits de «nazis, nazis».

Els participants, alguns dels quals lluïen llaços amb la bandera espanyola, corejaven crits com «boti, boti, boti, separata el que no boti» i portaven banderes espanyoles i algunes senyeres. També cridaven «Puigdemont a la presó», «Espanya unida mai serà vençuda», «fora els Mossos» i «Visca la Policia Nacional i la Guàrdia Civil».

La manifestació va ser organitzada per José Manuel Opazo, un empresari basc establert a Suïssa que vol «frenar la deriva d'un Govern que ha traspassat les línies vermelles del que és digne» perquè considera que no és digne pactar amb aquells que «volen destruir una nació».