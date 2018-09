JxCat adverteix que hi haurà «moltes conseqüències i molt greus»

El vicepresident primer del Parlament i diputat de JxCat, Josep Costa, ha advertit que si la Fiscalia acaba mantenint les acusacions de rebel·lió contra els presos independentistes, «hi haurà moltes conseqüències i molt greus». Costa considera que es tracta d'una «línia vermella» a la qual cal donar una resposta «molt contundent». El vicepresident també reivindica una «estratègia conjunta» amb Esquerra i diu que «no hi ha cap dicotomia» en eixamplar la base de l'independentisme i avançar.

«Si tirem endavant és quan convencerem la gent que la independència és possible i cada cop més ciutadans s'hi apuntaran», va assenyalar ahir Costa, que també va donar suport a les mobilitzacions que hi haurà durant aquesta tardor. «No les organitzem nosaltres, però ens sentim molt còmodes, per exemple en la manifestació de dimarts a Barcelona».

«No podem anar a un escenari de diàleg i distensió amb la Fiscalia mantenint les acusacions de rebel·lió».

Així es va expressar el vicepresident primer del Parlament, Josep Costa, que va lamentar les informacions que apunten que el ministeri públic mantindrà l'acusació malgrat que «semblava que hi havia un nou tarannà i una música diferent». «Cal punxar la bombolla de la repressió, no pot ser que continuï havent-hi presos polítics i persones exiliades», va reblar Costa, que considera que seria una «gran decepció» si la Fiscalia no canvia de parer.

El vicepresident del Parlament també va reivindicar que hi ha una «estratègia conjunta» amb ERC, però assegura que és «perfectament compatible» eixamplar la base independentista amb «avançar» cap a la República.

En aquest sentit, Costa creu que «si es tira endavant, la gent s'hi sumarà quan vegi que és possible la independència».