L'Estat vol expulsar un líder musulmà de Salt per terrorisme

L'Estat vol expulsar un líder salafista de Salt, ja que el considera una amenaça. Segons explica TV3, la Direcció General de la Policia ha emès una proposta per fer fora d'Espanya Mohamed Attaouil, considerat un dels referents de la comunitat musulmana. De fet, Attaouil va ser un dels impulsors de la construcció de la mesquita de Salt, una de les més importants de Catalunya. Segons la televisió pública, el Govern acusa Attaouil de terrorisme i justifica la seva voluntat d'expulsar-lo del país per evitar atemptats. En l'informe policial, s'assegura que el líder musulmà suposa una «amenaça real i actual per a la seguretat nacional» i el vincula amb detinguts per vincles amb el terrorisme.