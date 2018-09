Les marxes de torxes recorreran avui una vintena de municipis

Les Marxes de Torxes per la República recorreran aquest vespre una vintena de municipis de les comarques centrals. Enguany, com a novetat, les marxes que habitualment ja se celebraven a Callús i Sant Joan de Vilatorrada canviaran el seu recorregut i arribaran fins a la presó de Lledoners, com a mostra de suport als líders independentistes que són a la presó. Un cop allà, la coneguda periodista i advocada Bea Talegón farà un parlament.

La Marxa de Torxes és un acte d'àmbit nacional per reivindicar la independència de Catalunya, que se celebra en desenes de pobles i ciutats del país, la vigília de l'11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya. Enguany, al Bages, l'acte agafa una nova dimensió perquè la reivindicació nacional es farà arribar fins al centre penitenciari on des des de fa dos mesos hi ha presos set dels líders independentistes.

En localitats com Manresa, Berga o Igualada la marxa ja està del tot consolidada, mentre que altres pobles s'hi incorporen enguany, com és el cas de Castellgalí, una de les poblacions que van patir les càrregues policials del dia 1 d'octubre. La flama que encendrà les torxes vindrà des del monestir de Montserrat, en una cursa que tindrà diversos relleus fins a arribar al poble.

A Manresa, on se celebrarà la desena edició, l'alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez, farà la lectura del manifest unitari i el parlament anirà a càrrec de la mare d'Anna Gabriel, Maribel Sabaté. El recorregut s'iniciarà a la plaça de Crist Rei, a 2/4 de 9 del vespre, i arribarà fins a la plaça Major.