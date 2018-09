Steve Bannon assegura que Trump s'enfronta a un «cop d'estat» de l'administració

El president nord-americà, Donald Trump, s'està enfrontant a un «cop d'estat», va afirmar ahir Steve Bannon, exestrateg en cap de la Casa Blanca, després de la difusió de l'article anònim publicat aquesta setmana pel New York Times en què es revela l'existència d'una «resistència» dins de l'administració.

«El que vam veure l'altre dia va ser molt greu. Això és un atac directe contra les institucions», va valorar Bannon en una entrevista a Reuters durant una visita a Roma. «Això és un cop d'estat», va subratllar.

En l'article publicat dimecres, escrit per un alt càrrec que no s'identifica, l'autor afirma que «molts dels alts càrrecs dins de l'administració Trump estan treballant diligentment des de dins per frustrar parts de la seva agenda i les seves pitjors inclinacions».

Bannon va subratllar que l'última vegada que un president va ser reptat de tal manera va ser durant la Guerra Civil Americana, quan el general George B. McClellan es va enfrontar amb el president, Abraham Lincoln.

Bannon va advertir els progressistes liberals dins del Partit Demòcrata, com el senador Bernie Sanders, que no celebrin el que està passant a la Casa Blanca. «No penseu que seria diferent amb vosaltres al poder. Perquè això és un ordre establert dictant el que ells consideren el millor per a la gent», va subratllar.



Denúncies de Veneçuela

El Govern veneçolà va denunciar ahir els «plans d'intervenció» i el «suport a conspiracions militars» per part dels Estats Units, en referència a una informació revelada per The New York Times sobre militars veneçolans que preparaven un cop d'estat contra el president Nicolás Maduro.

«Denunciem davant el món els plans d'intervenció i suport a conspiracions militars del govern dels Estats Units contra Veneçuela. Fins i tot els mitjans nord-americans se'n fan ressò», va afirmar el ministre de Relacions Exteriors veneçolà, Jorge Arreaza.

Un portaveu del Consell de Seguretat Nacional nord-americà, Garrett Marquis, no va voler comentar aquestes informacions.

L'article cita un oficial d'alta graduació de l'exèrcit veneçolà que revela reunions amb càrrecs de l'administració del president Donald Trump per preparar un cop d'estat contra Maduro. No obstant això, els nord-americans van decidir no ajudar els conspiradors, per la qual cosa els plans colpistes no van implementar-se.