Torra fa una crida a convertir la Diada en un «clam per la llibertat»

? El president de la Generalitat, Quim Torra, va fer ahir una crida a participar en la Diada i convertir-la, «enguany més que mai, en un clam per la llibertat». Tor-ra va participar ahir en dos actes organitzats per la Setmana del Llibre en Català a Barcelona. «Tots els actes giraran al voltant de la llibertat i això no ens pot desunir com a poble, sinó tot el contrari, ens ha d'unir», va assenyalar. El president va recalcar que l'any passat els catalans van «aprendre a dir que sí» i van «lluitar pel sí». «Segurament, als temps que vindran haurem d'aprendre a dir que no, a no resignar-nos, a no acceptar moltes coses», va alertar. Torra va destacar que s'«ha d'aprendre a dir que no a la injustícia».