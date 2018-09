Torra i el Govern fan l'ofrena floral al Fossar de les Moreres

El president de la Generalitat, Quim Torra, el vicepresident, Pere Aragonès, i els consellers del Govern han protagonitzat una ofrena floral al simbòlic Fossar de les Moreres, al barri Gòtic de Barcelona.

Esperant els membres de l'executiu hi havia la formació de la Guàrdia d'honor del cos dels Mossos d'Esquadra i desenes de persones que, amb estelades i senyeres, han fet proclames en favor de la "llibertat", la "unitat" i una "Catalunya lliure".

Tant a l'arribada de Torra com a la dels consellers, els assistents han rebut les autoritats amb aplaudiments i no han dubtat a saludar-los en cloure l'acte. L'ofrena, emmarcada en els actes per commemorar aquest dimarts la Diada Nacional, s'ha acabat amb la cantada de l'himne de Catalunya, Els Segadors.