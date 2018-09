Cardona reivindica el protagonisme de la flama de la resistència catalana

Cardona va iniciar ahir els actes commemoratius de la Diada Nacional de Catalunya amb l'encesa de la flama de la resistència catalana, que durant tot l'any es custodia a l'ajuntament de la vila ducal. Des d'ahir, ja crema al Fossar de les Moreres, on es mantindrà fins a tancar els actes de l'Onze de Setembre. L'alcalde de Cardona, Ferran Estruch, va reivindicar un major protagonisme d'aquesta flama a nivell nacional i també va tenir un record per als presos i exiliats.



Com cada any, els representants de l'Associació Memorial 1714 van ser ahir al matí a l'ajuntament de Cardona per recollir la flama de la resistència catalana de mans de l'alcalde de la vila per tal de traslladar-la al Fossar de les Moreres de Barcelona. Estruch va expressar el seu desig que aquesta flama adquireixi més protagonisme a nivell de país i va manifestar la voluntat d'impulsar accions en aquest sentit.



Després de recollir la flama al vestíbul del consistori, on es custodia tot l'any, les autoritats es van desplaçar en comitiva fins al monument de l'Onze de Setembre, on es va fer l'ofrena d'una corona de llorer, es va encendre el peveter amb la flama i es van fer els parlaments. El president de l'Associació Memorial 1714, Jordi Miravet, va llegir part del manifest d'enguany de l'entitat.



Per la seva banda, Ferran Estruch va recordar que «300 anys després la història es repeteix i d'una manera diferent hem de tornar a defensar els nostres drets, les nostres institucions i els nostres governants». En aquest sentit, va afegir, «avui reivindiquem els que van lluitar i van defensar el nostre castell i les nostres llibertats i drets, però avui també és un dia per reivindicar els nostres presos i els nostres exiliats, el govern legítim de Catalunya, que va defensar l'1 d'octubre juntament amb el poble, la democràcia, la justícia i la llibertat».



Tot seguit, la comitiva es va desplaçar cap al castell per fer un acte de reconeixement als defensors de Cardona al baluard de Sant Llorenç. Allà es va penjar una corona de llorer al costat d'un gran llaç groc. En aquest mateix indret, Eulàlia Santasusagna Duran, alumna de l'institut Sant Ramon de Cardona, va llegir un fragment del discurs «Als Cardonins» de l'any 1914, del Dr. Leonci Soler i March. L'acte es va acabar amb la interpretació d'Els Segadors per part de la Banda Municipal de Música de Cardona.