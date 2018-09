Castellbell recordarà a la Diada d'avui els seus tres alcaldes afusellats

Castellbell i el Vilar homenatjarà aquest migdia els tres alcaldes del municipi que van ser afusellats pel Franquisme, Esteve Biosca Sánchez, Isidre Vila Subirana, i Salvador Vila Selga. Serà en un acte públic que es fa coincidint amb la Diada Nacional de Catalunya.



Els actes començaran a les 11 del matí a la plaça d'Esteve Biosca de la població, i serà el moment en què els veïns recordaran els tres alcaldes afusellats pel règim franquista, a través d'una ofrena floral.



En acabat, cap a les 12 del migdia, els actes continuaran a la plaça de Lluís Companys, i tindran la presentació dels representants del pubillatge local. Es farà la tradicional ofrena floral , hi haurà actuacions del grup Coral, i es representarà el Ball d'Homenatge estrenat l'any passat.



Tot seguit, l'alcaldessa de Castellbell, Montserrat Badia, s'en-carregarà de fer la lectura del manifest de la Diada de l'Onze de Setembre. Ho farà juntament amb representants del pubillatge local de tots els temps per commemorar el 50è aniversari del pubillatge de Castellbell i el Vilar (igual com es va fer ara fa unes setmanes a Manresa i també ara fa un any a Navàs).



Abans de començar l'acte, i coincidint amb l'entrega de premis de la Transsenyera, es lliuraran els guardons al guanyador i finalista del concurs de pintura ràpida de la festa major, que enguany ha tingut sis participants.