Castells, gegants, balls de bastons i activitats populars amenitzen la manifestació de la Diada

Els centenars de milers d'assistents a la manifestació de la Diada d'aquest dimarts a Barcelona se les han empescat de diferents maneres per superar l'espera fins les 17.14 h, moment en què estava prevista la gran onada sonora. Des de primera hora de la tarda, colles castelleres i geganteres, balls de bastons i grups de gralles s'han desplegat al llarg de l'avinguda Diagonal de Barcelona per amenitzar la tarda pels assistents, molts dels quals han arribat a la capital catalana de bon matí. Bona part dels participants també ha aprofitat la tarda per adquirir a última hora alguns productes de marxandatge distribuïts per l'Assemblea Nacional Catalana. Molts s'han quedat, però, sense poder comprar la samarreta d'aquesta edició perquè s'han esgotat les talles per als adults.

Al tram de Manresa, que ha portat 20 autobusos a la manifestació omplerts per més de 1.000 persones, també ha viscut un ambient molt festiu marcat per la cultura popular, els castells (amb els Tirallongues actuant) i els càntics.